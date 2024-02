Schweinfurt: Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht – Kripo ermittelt

SCHWEINFURT – Bereits am Mittwoch,14.02.2024 drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet Schweinfurt ein. Die Kripo Schweinfurt hofft auf Zeugenhinweise. Der Einbruch in das Haus in der Cramerstraße ereignete sich dem Sachstand nach am Mittwoch, zwischen 16:10 Uhr und 19:30 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus. Nachdem mehrere …

>>> Mehr >>>