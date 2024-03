Sennfeld: Altpapiercontainer in Brand gesteckt – Gibt es Zeugen?

SENNFELD, Friedhofstraße – Am Sonntag, den 10.03.2024 gegen 19.30 Uhr steckten bislang unbekannte Täter einen Papiercontainer auf dem Entsorgungsplatz in der Friedhofstraße, Gelände des ehemaligen Bauhofs der Gemeinde Sennfeld, in Brand. Der Container geriet aufgrund dessen in Vollbrand und musste durch die Sennfelder Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich aktuell auf ca. 1000 Euro. …

