Sensheim: Pavillon brennt ab – Gibt es Zeugen?

SEINSHEIM, LKR. KITZINGEN – Am Samstagmorgen geriet ein Pavillon in Brand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar, weshalb die Kriminalpolizei Würzburg die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen hat. Gegen 05:30 Uhr ging die Meldung über den Brand in der Weinbergstraße bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst …

