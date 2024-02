Theres, A70: Unter Drogen und mit Marihuana auf der Autobahn unterwegs

THERES A70 – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 00:10 Uhr, wurde ein 25- jähriger Pkw-Fahrer auf der A70 bei Theres in Fahrtrichtung Würzburg von Beamten der VPI Schweinfurt-Werneck angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle konnte in dem Fahrzeug eine geringe Menge von ca. 2,5 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Die Drogen wurden sichergestellt. …

