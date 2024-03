Unglaubliches in Gochsheim: 15-16 Jährige schlagen und treten Gemeindemitarbeiter

GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Fünf Jugendliche stehen im Verdacht einen Mitarbeiter der Gemeinde geschlagen und beraubt zu haben. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte alle Tatverdächtigen festnehmen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Da der Spielplatz in der Frühlingstraße in der Vergangenheit oft vermüllt zurückgelassen wurde, schaute am Dienstagabend ein Mitarbeiter der …

>>> Mehr >>>