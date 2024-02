Unsleben: Aus drei mach eins – Auffahrunfall

UNSLEBEN, Lkr. Rhön-Grabfeld: Gegen 15:15 Uhr befuhren am Donnerstag drei Verkehrsteilnehmer hintereinander die Hauptstraße in Unsleben aus Bad Neustadt kommend. Am Abzweig zur Wollbacher Straße wollte eine 19-Jährige nach links abbiegen. Verkehrsbedingt musste die junge Frau jedoch halten. Der Verkehrsteilnehmer hinter ihr bremste ebenfalls ab. Die Dritte im Bunde, eine 24-Jährige, erkannte die Situation jedoch …

