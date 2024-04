Veitshöchheim: Rotlicht nicht beachtet – Drei Fahrzeuge mit 16.500 Euro Schaden

VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG – Am Montagmorgen missachtete ein 74-jähriger Kia-Fahrer am Geisberg das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr ungebremst in einen Mitsubishi, dessen Fahrzeugführerin vorfahrtsberechtigt Richtung Geithainer Allee fuhr. Nach dem Zusammenstoß überfuhr der Kia-Fahrer eine Verkehrsinsel und touchierte das Heck eines Renaults, dessen Fahrzeugführerin von der Geithainer Allee kommend nach rechts …

