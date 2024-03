Verstärkung für die unterfränkische Polizei – 99 Neuzugänge treten ihren Dienst an

UNTERFRANKEN – Der unterfränkische Polizeipräsident Detlev Tolle hat am Montag in den Räumen der Bereitschaftspolizei in Würzburg 76 neue Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte beim Polizeipräsidium Unterfranken willkommen geheißen. Zusammen mit diesen wurden auch insgesamt 23 Tarifbeschäftige und Verwaltungsbeamte begrüßt, die in den letzten Monaten neu zur Polizei in Unterfranken gekommen sind. Bei der zentralen Begrüßungsveranstaltung waren …

