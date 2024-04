Volkach: Verkehrsunfall fordert drei Leichtverletzte – Feuerwehr wird zum tierischen Betreuer

VOLKACH – Zu einem Verkehrsunfall wurde die Volkacher Feuerwehr am Samstagvormittag auf die Staatsstraße 2271 (Volkach Richtung Gaibach) alarmiert. Dort kam es stadteinwärts an der steilen Abfahrt zu einem Auffahrunfall. Die Straße wurde für die Zeit des Einsatzes in beide Richtungen komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Vorsichtshalber wurden an beiden Unfallfahrzeugen die Batterie abgeklemmt, …

