Volkach: Wer hat etwas beobachtet? Einbruch in Einfamilienhaus

VOLKACH, OT. KÖHLER, LKR. KITZINGEN – Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen nach einem Einbruch in der Nacht auf Mittwoch aufgenommen. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Der Einbruch ereignete sich laut den vorliegenden Informationen zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 06:00 Uhr, in ein Anwesen im Ortsgebiet. Der Täter drang gewaltsam durch ein Fenster in …

>>> Mehr >>>