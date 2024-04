Waldaschaff: Am Steuer eingeschlafen – A3 musste kurzzeitig gesperrt werden

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Samstagmorgen kam es auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Sattelzug und ein Pkw. Unfallursächlich war offenbar, dass der Fahrer des Pkw eingeschlafen war. Glücklicherweise ist nur ein leichtverletzter zu beklagen. In den frühen Samstagmorgenstunden kam es auf der A3 zu einem Unfall. Ein mit …

