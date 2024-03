Werneck A7: Rümäne mit Kleintransporter, aber ohne Fahrerlaubnis

WERNECK A7 – Am Mittwochabend gegen 17:00 Uhr kontrollierten Beamte der VPI Schweinfurt-Werneck einen 28-jährigen Kleintransporter – Fahrer auf der A7 bei Werneck in Fahrtrichtung Würzburg. Bei der Kontrolle zeigte der rumänische Fahrer einen gültigen österreichischen Führerschein vor. Allerdings besteht aufgrund gravierender Verstöße gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen eine unanfechtbare Entziehung der Fahrerlaubnis in Deutschland. Die Weiterfahrt …

