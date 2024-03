Wertheim: Bei Verkehrskontrolle: Autofahrer flüchtet mit hoher Geschwindigkeit – Festnahme nach Kollision mit Streifenwagen – Tatverdächtiger mutmaßlich unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

WERTHEIM (BW) UND LKR. WÜRZBURG – Am Dienstagmittag hat sich ein 38-Jähriger im baden-württembergischen Wertheim zunächst einer Verkehrskontrolle entzogen und ist anschließend mit gefährlicher Fahrweise davongefahren. Einsatzkräfte der unterfränkischen Polizei konnten den Mann schließlich in Holzkirchen stoppen und festnehmen. Zuvor ist der Autofahrer in ein Polizeifahrzeug gefahren und hatte versucht zu Fuß flüchten. Die bayerischen Beamten …

