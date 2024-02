Wiesenfeld: Unfallflucht nach missglücktem Überholmanöver – Gibt es Zeugen?

WIESENFELD/Lkr. Main-Spessart: Am 02.02.2024 um 06:38 Uhr befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer die Staatsstraße 2435, aus Richtung Wiesenfeld kommend, in Richtung Karlstadt. Kurz nach einer langgezogenen Rechtskurve nach einer Bahnunterführung kam dem 32-Jährigen ein Lkw entgegen, der in diesem Moment von einem unbekannten Pkw überholt wurde. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden wich der 32-Jährige nach rechts …

