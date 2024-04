Wiesentheid: Des Deutschen liebsten Hobby? 3.000 Euro Schaden bleiben zurück…

WIESENTHEID, Lkrs. Kitzingen – Nachdem ein Pkw-Fahrer nach seinem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste dieser eine Beschädigung an seinem Fahrzeug feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich vor dem Eintreffen des Geschädigten von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am vergangenen Samstag, gegen 12:25 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Korbacherstraße …

