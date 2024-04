Wildflecken: Alle Einkäufe gehören aufs Band

WILDFLECKEN – Lkr. Bad Kissingen – In einem Supermarkt konnte am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr eine Ladendiebin durch eine aufmerksame Mitarbeiterin auf frischer Tat ertappt werden. Die 22-jährige Dame hatte einen Teil ihres Einkaufs in einer mitgeführten Tasche nicht auf das Kassenband gelegt. Auf Ansprache ließ sie diese fallen und flüchtete aus dem Geschäft. Dabei …

