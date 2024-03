Wildflecken: PKW zerkratzt – Gibt es Zeugen?

WILDFLECKEN, LKRS. BAD KISSINGEN – Am Samstagnachmittag wurde die Polizeiinspektion Bad Brückenau über eine Sachbeschädigung an einem Pkw in Kenntnis gesetzt. Die darauffolgenden Ermittlungen ergaben, dass die geschädigte Fahrzeugbesitzerin ihren Pkw Renault Captur im Zeitraum von 14 Uhr- 15 Uhr in Wildflecken / Gartenstraße in einer Hofeinfahrt abgestellt hatte. Als die Frau zurück zu ihrem …

>>> Mehr >>>