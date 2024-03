Witzig fand die Polizei das nicht: Nach Gerichtsverhandlung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis – 35-Jähriger fährt in Stockstadt mit Auto davon

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG – Nach einer Gerichtsverhandlung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stieg ein 35-Jähiger in sein Auto und fuhr nach Hause. Im Besitz eines Führerscheins war der Mann jedoch immer noch nicht – dies hat für ihn die nächste Anzeige zur Folge. Der 35-Jährige befand sich am Montag am Landgericht in Aschaffenburg. Grund hierfür …

>>> Mehr >>>