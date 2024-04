Wonfurt: 90 Personen müssen wegen Rauchentwicklung aus dem Gebäude

WONFURT – Ein technischer Defekt an der Heizungsanlage führte am Donnerstag um ca. 10:00 Uhr in einer öffentlichen Kindertagesbetreuung in der Hauptstraße zu einer starken Rauchentwicklung. Bei Eintreffen der freiwilligen Feuerwehren aus Wonfurt, Steinsfeld, Hainert und Unterschwappach waren die rund 90 Personen bereits aus dem Gebäude. Ein hinzugerufener Kaminkehrer stellte daraufhin den Defekt an der …

