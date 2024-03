Wülfershausen: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

WÜLFERSHAUSEN, Lkr. Rhön-Grabfeld – Der Fahrer eines Peugeot wollte am Montagnachmittag die B279 von Hollstadt kommend in Richtung Eichenhausen überqueren. Dabei übersah der Mann einen vorfahrtsberechtigten 59-Jährigen, der mit seinem Mitsubishi auf der B279 in Richtung Wülfershausen unterwegs war. Es kam zum Zusammenprall. Der PKW des Unfallverursachers schlitterte über die Kreuzung und kam im Graben …

