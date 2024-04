Würzburg: Aufgepasst beim Einkauf – PKW immer, auch kurzzeitig abschließen – Zwei Diebstähle durch Ablenkungsmanöver – Zeugen gesucht

WÜRZBURG/LENGFELD. Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr versperrte ein bislang unbekannter Täter einer Supermarktbesucherin auf einem Parkplatz in der Nürnberger Straße den Weg. Die Geschädigte wollte gerade den Einkaufswagen zurückbringen, als ein unbekannter Täter sich „versehentlich“ in den Weg stellte. Währenddessen entwendete eine weitere, unbekannte Person die Handtasche aus dem kurzzeitig unverschlossenen Pkw. Der Beuteschaden wird …

