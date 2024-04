Würzburg: Betäubungsmittel bringen drei Tatverdächtige in Haft

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Am Dienstag vor drei Wochen versuchte ein Mann, ein Kilogramm Amphetamin zu verkaufen. Dies führte zu Durchsuchungen mehrerer Wohnungen, der Beschlagnahme verschiedener Betäubungsmittel, der Festnahme von drei Männern und schließlich ihrer Vorführung vor dem Ermittlungsrichter. Die drei Verdächtigen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Ein 40-jähriger Mann versuchte am 19. März, Amphetamin …

