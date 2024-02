Würzburg: Brand in Mehrparteienhaus – Niemand verletzt – Ursache unklar

WÜRZBURG / INNENSTADT – Polizei und Feuerwehr waren am Freitagabend bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Altstadt im Einsatz. Die Löschmannschaften konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Polizei Würzburg ermittelt zur Ursache. Gegen 17:15 Uhr ging eine Mitteilung bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand eines Anwesens in …

