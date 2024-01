Würzburg: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

WÜRZBURG, 25. Januar 2024 – Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Würzburg stellten ihren guten Spürsinn unter Beweis und vollstreckten bei einem gesuchten Dieb zwei offene Haftbefehle.

Am Dienstag (23. Januar) kontrollierte eine zivile Streife der Bundespolizei einen 39–jährigen Deutschen am Hauptbahnhof in Würzburg. Das Ergebnis der Überprüfung: zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Würzburg und Mosbach. Der wegen Diebstahldelikten Verurteilte hatte die Option zur Zahlung der Geldstrafen in Höhe von insgesamt 1780,00 € oder dem Antritt einer Ersatzfreiheitsstrafe von 178 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt.

Da der wohnsitzlose Mann selbst nicht über die erforderlichen Barmittel verfügte, musste er einen Bekannten kontaktieren, welcher für ihn die Summe begleichen sollte. Nachdem der Freund des gesuchten Mannes den geforderten Geldbetrag bei der Bundespolizeiinspektion Würzburg beglich, konnte der 39–Jährige die Dienststelle wieder verlassen.