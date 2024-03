Würzburg: Bundesweit agierender Einbrecher festgenommen – 48-Jähriger in Untersuchungshaft

WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Morgen des Neujahrtags verschaffte sich eine zunächst unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einem Telekommunikationsgeschäft. Die Kriminalpolizei Würzburg konnte den Täter nun ermitteln. Er befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft inzwischen in Untersuchungshaft, auch aufgrund mehrerer gleichgelagerter Einbrüche. Am Neujahrstag, gegen 08:15 Uhr, verschaffte sich eine vermummte Person gewaltsam Zutritt zu …

