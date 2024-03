Würzburg: Das wird teuer – wenn man erwischt wird… 23 Fahrzeuge beschädigt

WÜRZBURG/ZELLERAU – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden zwischen 23:00 Uhr – 02:59 Uhr insgesamt 23 Fahrzeuge in der Mainaustraße mutmaßlich beschädigt. Bei einigen Fahrzeugen wurde die Windschutzscheibe eingeschlagen, der Außenspiegel abgetreten oder auch der Scheibenwischer verbogen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Sachbeschädigungen an Kfz und bittet Zeugen …

