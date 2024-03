Würzburg: Dieb konnte flüchten – Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT – Ein 24-Jähriger kam am Dienstagabend gerade noch rechtzeitig zu seinem Pkw zurück, um den Diebstahl seines Laptops zu verhindern. Den Computer hatte der bislang unbekannte Täter aus dem in der Bahnhofstraße geparkten und offensichtlich unversperrten Fahrzeug des Geschädigten an sich genommen. Dies wurde auch von zwei Passanten beobachtet. Wahrscheinlich bekam der Dieb deshalb …

>>> Mehr >>>