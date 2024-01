Würzburg: Haschisch, Marihuana, Amphetamine und Ecstasy – 43-Jähriger in U-Haft

WÜRZBURG – Am Dienstagnachmittag fanden Beamte der Bundespolizei bei der Kontrolle eines Bahnreisenden Betäubungsmittel auf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den Tatverdächtigen inzwischen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Am Dienstag, gegen 15:30 Uhr, fanden die Beamten im Zuge einer Personenkontrolle bei einem 43-Jährigen verschiedene Betäubungsmittel auf. Der Mann führte neben Rauschgiftutensilien und einem Klappmesser auch Haschisch, Marihuana und Amphetamin im zwei- bis dreistelligen Grammbereich mit sich. Des Weiteren hatte er etwa 100 Ecstasy-Tabletten bei sich. Der Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Würzburg geführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 43-Jährige am Mittwochvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ aufgrund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführen einer Waffe einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.