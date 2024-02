Würzburg: Hinterngrabscher gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT – In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 00:15 Uhr zu einer sexuellen Belästigung in einer Bar in der Sanderstraße. Eine bislang unbekannte männliche Person fasste einer 21-Jährigen an den Hintern. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 25 Jahre alt, 180 cm groß, 3-Tage-Bart und Bundeswehr-Kostümierung. Zeugen, welche …

