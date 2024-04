Würzburg: Hüttenbrand in Kleingartenanlage verursacht 10.000 Euro Schaden

WÜRZBURG/LINDLEINSMÜHLE. Am Freitag Abend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 19.00 Uhr zum Brand einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage am Schwarzenberg gerufen. Aufgrund eines technischen Defekts an der auf einer Hütte verbauten PV-Anlage kam es zum Brand der Hütte, welcher durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

>>> Mehr >>>