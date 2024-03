Würzburg: Immer und immer wieder sind E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Donnerstag mussten durch die Würzburger Polizei insgesamt 5 Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz festgestellt werden. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Personen, welche mit ihren E-Scootern im Stadtgebiet fuhren, angehalten und kontrolliert. An den E-Scootern waren noch schwarze Versicherungskennzeichen, gültig bis Februar 2024, angebracht. Das neue Versicherungsjahr für zulassungsfreie Fahrzeuge wie zum Beispiel Kleinkrafträder mit …

>>> Mehr >>>