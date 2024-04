Würzburg: Mehrere Sachbeschädigungen an Kfz – Gibt es Zeugen?

WÜRZBURG/INNENSTADT. Im Tatzeitraum vom 27.03.2024 bis 05.04.2024 hatte die Geschädigte ihren Pkw, Mini, auf einem öffentlichen Parkplatz am Mainkai abgestellt. Hier wurde dann ein offensichtlich mutwillig verursachter Schaden an der rechten Fahrzeugseite, sowie ein verbogener Scheibenwischer festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000,- Euro. WÜRZBURG/INNENSTADT. Auf einem Parkplatz in der Brücknerstraße wurde am Samstag …

