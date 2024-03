Würzburg: Mini-Fahrerin überschlägt sich mehrfach

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Eine 26-jährige Mini-Fahrerin befuhr am Mittwochnachmittag, gegen 15:30 Uhr, die B 8 in Fahrtrichtung Kitzingen. Die junge Frau geriet aus Unachtsamkeit mit ihrem rechten Vorderreifen in den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, touchierte die Leitplanke, überschlug sich mehrfach und blieb letztlich in der Grünfläche auf dem Dach liegen. Glücklicherweise wurde die Fahrzeugführerin nur …

