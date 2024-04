Würzburg: Mit 2,22 Promille gestürzt und dann noch ab ins Auto

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr stürzte ein Betrunkener in der Wenzelstraße. Hierbei zog sich dieser eine Kopfplatzwunde zu. Ein unbeteiligter Zeuge rief einen Rettungswagen, um erste Hilfe zu leisten. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes, stieg der 74-Jährige plötzlich in sein Fahrzeug ein, fuhr zunächst davon, kam aber einige Minuten später wieder zurück, um sich doch …

>>> Mehr >>>