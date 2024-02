Würzburg: Mit Glasflasche am Kopf verletzt

WÜRZBURG/Grombühl – Am 18.02.24, gegen 02:15 Uhr, wurde eine Person im Umfeld einer Diskothek in der Gattingerstraße am Kopf verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen geht man davon aus, dass der 29-jährige Geschädigte mittels einer Glasflasche auf den Hinterkopf geschlagen wurde. Hierdurch wurde er verletzt und zog sich eine stark blutende Wunde zu. Der Mann wurde zur …

>>> Mehr >>>