Würzburg: Nett ausgedacht, aber schief gegangen – 25-Jähriger „Autoverkäufer“ wird festgenommen

WÜRZBURG / LINDLEINSMÜHLE. Ein 25-Jähriger versuchte ein Fahrzeug bei einem Autohaus betrügerisch zu erlangen und an einen ahnungslosen Mann weiter zu verkaufen. Sein Vorhaben fiel jedoch auf. Er wurde festgenommen und befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft inzwischen in Untersuchungshaft. Ein 25-Jähriger täuschte bei einem Autohaus in der Versbacher Straße Kaufinteresse an einem hochwertigen Fahrzeug …

>>> Mehr >>>