Würzburg: Obdachloser greift Zugbegleiter an, beschädigt einen Streifenwagen und geriet in eine körperliche Auseinandersetzung

WÜRZBURG – Ein 32-jähriger Deutscher attackierte in einem Regionalzug einen Zugbegleiter, beschädigte ein Dienstfahrzeug der Bundespolizei und lieferte sich anschließend eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 35-jährigen Mann am Würzburger Hauptbahnhof. Am Samstagabend (17. Februar) informierte die Notfallleitstelle der DB AG die Bundespolizeiinspektion Würzburg über eine Handgreiflichkeit im Regionalzug von Würzburg nach Bamberg. Ein Bahnreisender attackierte einen …

>>> Mehr >>>