Würzburg: Pfefferspray in der Straßenbahn

WÜRZBURG/STEINBACHTAL – Am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr versprühte eine unbekannte ältere Dame Pfefferspray in einer Straßenbahn. Nach dem Heidingsfelder Faschingszug wollten zwei Passanten der als Clown verkleideten Frau an der Haltestelle Mergentheimer Straße, mit ihrem Rollator beim Einsteigen helfen. Diese fühlte sich offensichtlich durch die Helfer bedrängt und sprühte Pfefferspray in die Straßenbahn. Anschließend ging sie …

>>> Mehr >>>