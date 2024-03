Würzburg: Pizza gebacken und eingeschlafen

WÜRZBURG/INNNENSTADT – Eine leckere Pizza am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr wollte sich ein Mann sich nach ein paar Bierchen gönnen. Gerade noch konnte die Berufsfeuerwehr Würzburg in der Katzengasse einen Brand in seiner Wohnung verhindern. Der alkoholisierte Mann legte sich seine Pizza in den Backofen und schlief während der Wartezeit ein. Die Pizza verbrannte und …

>>> Mehr >>>