Würzburg: Polizeibekannter Obdachloser nach gemeinschaftlich begangener Körperverletzung in Untersuchungshaft

WÜRZBURG – Ein 33-Jähriger und ein 26-Jähriger begingen am Freitagabend gemeinschaftlich eine Körperverletzung zum Nachteil eines ukrainischen Staatsangehörigen. Einer der beiden Täter sitzt nun in Untersuchungshaft. Am Freitag (9. Februar) um 20:05 Uhr informierte die Polizei des Freistaates Bayern die Bundespolizeiinspektion Würzburg über eine körperliche Auseinandersetzung im Hauptbahnhof Würzburg. Eine eintreffende Streife der Bundespolizei stellte …

