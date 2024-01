Würzburg: Radfahrer von schwarzem Pkw abgedrängt

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Pleidenturm ereignete sich am Montag gegen 16:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, wobei ein 67-jähriger Radfahrer von einem schwarzen Pkw überholt und abgedrängt wurde.

Der 67-Jährige befuhr auf seinem Fahrrad die Straße Am Pleidenturm in Richtung Wirsberg-Gymnasium, als er von einem schwarzen Pkw, vermutlich ein Mercedes-Benz, überholt wurde. Kurz nach dem Überholvorgang bog der Pkw nach links in die Rosengasse ein. Hierbei wurde der Radfahrer nach rechts abgedrängt und stürzte. Der schwarze Pkw fuhr, ohne anzuhalten weiter. Der Mann erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen am Kopf und an beiden Händen.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.