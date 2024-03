Würzburg: Raubüberfall nach Discobesuch

WÜRZBURG/ZELLERAU – Am Sonntag gegen 04:30 Uhr kam es in der Mainaustraße in der Nähe einer Diskothek zu einem Raubüberfall. Ein Discobesucher stieg in ein Taxi ein, um nach Hause zu fahren. Hierbei rissen zwei männliche Personen zunächst die Fahrzeugtüre auf, schlugen dem Discobesucher danach ins Gesicht und entrissen ihm Schmuck und eine Mütze. Dem …

