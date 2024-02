Würzburg: Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen – Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Eichstraße wurden am Dienstagvormittag zwischen 11:20 Uhr und 11:40 Uhr mindestens zwei dort geparkte Pkws beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter ritzte in die Motorhaube eines grauen Peugeot einen obszönen Schriftzug. Die Motorhaube eines grauen Tourans wurde ebenfalls verkratzt. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. WÜRZBURG/ROTTENBAUER – Im Zeitraum vom 18.02.2024 …

