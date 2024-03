Würzburg: Schlägerei am Barbarossaplatz

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr kam es im Umfeld des Barbarossaplatzes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen, Personen. Hierbei schlugen und traten zwei der Männer auf einen dritten am Boden liegenden Mann ein. Der Mann wurde anschließend mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle drei Männer waren alkoholisiert. Eine nachträgliche Videoauswertung …

>>> Mehr >>>