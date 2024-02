Würzburg/Schweinfurt: Fahndungserfolg nach Verdacht der sexuellen Belästigung im Zug

Würzburg/Schweinfurt, 28. Februar 2024 – Ein zunächst unbekannter Mann belästigte am 26. Februar in einem Regionalzug ein 16-jähriges Mädchen. Über die Kameraanlage des Zuges konnten Lichtbilder des Mannes beigebracht werden. Nur einen Tag später konnte der 64-Jährige durch zivile Kräfte der Bundespolizei festgenommen werden. Am Montagnachmittag (26. Februar) brachte eine 16-Jährige in Begleitung ihrer Mutter …

