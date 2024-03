Würzburg/Schweinfurt: Untersuchungshaft nach mehreren Diebstählen

WÜRZBURG/SCHWEINFURT – Im Hauptbahnhof Würzburg entwendeten zwei Männer in einem Drogeriemarkt Ware im Wert von rund 430 Euro, Lebensmittel in einem Kiosk und den Rucksack eines 70-jährigen Reisenden. Beide Personen wurden festgenommen und nach richterlicher Entscheidung in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Am Freitag (8. März) brachte ein 70-jähriger Mann bei der Bundespolizeiinspektion Würzburg den Diebstahl seines …

