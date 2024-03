Würzburg: Stein auf Pkw geworfen

GEROLDSHAUSEN, Lkr. Würzburg – Am Sonntag um ca. 16:00 Uhr befand sich ein 38-jähriger Mann in einer psychischen Ausnahmesituation. Laut Zeugenaussagen warf er in der Bahnstraße einen Stein auf einen wahllos ausgewählten Pkw. Bei dem Pkw handelte es sich um einen Seat Leon. Der Fahrer lieferte sich noch ein kurzes Streitgespräch mit dem Steinwerfer und …

>>> Mehr >>>