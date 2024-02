Würzburg: Vorfahrt missachtet – ein Schwerverletzter

Waldbüttelbrunn, Lkr. Würzburg – Am Dienstagmorgen fuhr eine 36-jährige VW-Fahrerin von Waldbrunn in Richtung Würzburg. An der Einmündung zur B8 musste sie verkehrsbedingt anhalten. Beim Rechtsabbiegen übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 20-jährige Rollerfahrerin, die auf der B8 von Uettingen kommend in Richtung Würzburg fuhr. Die Rollerfahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern …

