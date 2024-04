Würzburg: Wertgegenstände aus unverschlossenen PKW entwendet- Anschließend Wohnhaus betreten!

OBERPLEICHFELD / Lkr. Würzburg – In den frühen Morgenstunden des 19.04.2024, gegen 04:30 Uhr, wurden an einem Wohnanwesen in Oberpleichfeld zwei dort auf dem Grundstück geparkte PKW des Bewohners durch einen bislang unbekannten Täter angegangen. Beide Fahrzeuge waren unverschlossen. Der Täter durchsuchte die Fahrzeuge und entwendete zwei Geldbörsen. Weiterhin fand er einen Hausschlüssel des Geschädigten …

