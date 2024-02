Würzburg: Wohnungseinbruch – Hochwertiger Schmuck entwendet – Zeugen gesucht

WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Dienstagnachmittag hat sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung verschafft. Hierbei wurde wertvoller Schmuck und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hofft bei der Aufklärung auch auf Zeugenhinweise. Der Einbruch in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Herzogenstraße ereignete sich am Dienstagnachmittag, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr. …

